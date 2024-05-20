Парамедики спасли тяжелораненого жителя Новожеланного после обстрела РФ

Парамедики спасли жителя Новожеланного после обстрела РФ. Фото: кадр из видео

Парамедики полиции Донбасса спасли жизнь тяжелораненого мужчины поселка Новожеланное после очередного обстрела российской армии. Об этом сообщил пресс-центр полиции Донецкой области.







«43-летний житель села Новожеланное находился на улице возле своего дома, когда рядом разорвались вражеские снаряды. Человек получил тяжелые травмы. Полицейские предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали в безопасное место, где передали работникам ГСЧС», — сообщили правоохранители.



Раненого доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи мужчина выжил. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.



Напомним, 19 мая россияне ранили троих жителей Донецкой области: двух в Пивничном и одного в Катериновке.