Парамедики спасли тяжелораненого жителя Новожеланного после обстрела РФ

Парамедики полиции Донбасса спасли жизнь тяжелораненого мужчины поселка Новожеланное после очередного обстрела российской армии. Об этом сообщил пресс-центр полиции Донецкой области.
«43-летний житель села Новожеланное находился на улице возле своего дома, когда рядом разорвались вражеские снаряды. Человек получил тяжелые травмы. Полицейские предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали в безопасное место, где передали работникам ГСЧС», — сообщили правоохранители.
Раненого доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи мужчина выжил. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Напомним, 19 мая россияне ранили троих жителей Донецкой области: двух в Пивничном и одного в Катериновке.
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