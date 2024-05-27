«Пробило легеню навиліт»: у Красногорівці поліцейські під жорстокими обстрілами РФ врятували пораненого чоловіка

Порятунок тяжко пораненого чоловіка в Красногорівці. Фото: кадр із відео

Під час обстрілу міста Красногорівка Донецької області 45-річного чоловіка поранило в груди – уламок пройшов неподалік серця і зачепив легеню. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Цього дня російські війська жорстоко обстрілювали Красногорівку. Загинули мирні жителі. Попри бойові дії в місті, поліцейські прибули, щоб урятувати пораненого.

Група поліції «Білий янгол» оглянула постраждалого та виявила наскрізне поранення грудної клітки, пневмоторакс. Поліцейські надали чоловікові першу медичну допомогу, а потім доправили до лікарні. Дорогою екіпаж попередив медиків, що везе тяжкого пацієнта, тож у лікарні вже все підготували до його прийому.

Нагадаємо, що парамедики поліції Донбасу врятували життя тяжко пораненого чоловіка у селищі Новожеланне після обстрілу російської армії.