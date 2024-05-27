Наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении, ситуация напряженная — Генштаб

На Покровском направлении Донецкой области происходит наибольшее количество боевых столкновений. Однако Силы обороны сдерживают российских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«На Покровском направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до восьми. Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлово. Ситуация напряженная», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что на Харьковском направлении захватчики направляют штурмовые действия в сторону населенного пункта Липцы. Также происходят бои в районе Волчанска. Россияне при поддержке авиации совершили пять атак. Под авиаударами захватчиков оказывались Слобожанское и Волчанск. ВСУ контролируют ситуацию.



На Времивском направлении российские оккупанты совершили еще одну попытку штурма, в частности, возле села Старомайорское, получив огневое поражение, отошли.



На остальных направлениях существенных изменений не было.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении самая высокая интенсивность атак российских оккупантов — всего уже 24 раза россияне пытались улучшить тактическое положение.