Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку, ситуація напружена — Генштаб

На Покровському напрямку на Донеччині найбільша кількість бойових зіткнень. Проте Сили оборони стримують російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«На Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі уточнили, що на Харківському напрямку загарбники спрямовують штурмові дії у бік населеного пункту Липці. Також тривають бої біля Вовчанська. Росіяни за підтримки авіації здійснили п'ять атак. Під авіаударами загарбників опинилися Слобожанське та Вовчанськ. ЗСУ контролюють ситуацію.



На Времівському напрямку російські окупанти мали ще одну спробу штурму, зокрема біля села Старомайорське, однак отримали вогневу поразку та відійшли.



На решті напрямків суттєвих змін не відбулося.



Раніше ми писали, що на Покровському напрямку найвища інтенсивність атак російських окупантів — лише 24 рази росіяни намагалися поліпшити тактичне становище.