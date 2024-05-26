Армия РФ с начала суток больше всего атаковала на Покровском направлении — Генштаб

На Покровском направлении самая высокая на сегодня интенсивность атак российских оккупантов — всего уже 24 раза россияне пытались улучшить тактическое положение. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«С начала суток больше всего враг атаковал на Покровском направлении. В общем уже 24 раза российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение. В настоящее время происходят пять боевых столкновений возле Новоалександровки и Яснобродовки, еще по одному — в районах Калинового, Сокола и Уманского», — говорится в сообщении.



На Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терново и Липцы. Украинские воины продолжают отбивать атаки в районах Волчанска и Липцев. Враг нанес восемь авиаударов — сбросил почти два десятка управляемых авиабомб.



На Купянском направлении враг 10 раз пытался продвинуться вперед недалеко от Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак отбиты, боевые действия продолжаются.



На Северском направлении продолжается бой недалеко от Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спирного.



Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении. Произошло четыре авиаудара.



Четыре раза с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении. Все атаки отражены.



На Времивском направлении РФ применила восемь неуправляемых авиабомб. Безуспешными были три атаки оккупантов — у Старомайорского и в районе Раздольного.



На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет и проводили одно штурмовое действие. Захватчики отошли.



На Приднепровском направлении количество боевых столкновений выросло до трех. .



Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю, с 19 по 26 мая, уничтожили 8900 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники.