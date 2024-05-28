На Лиман сбросили четыре авиабомбы, в Калиновке дроном разрушили дом: полиция показала последствия атак

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ за сутки ударили по девяти населенным пунктам Донецкой области, в частности, на Лиман сбросили четыре авиационные бомбы, а Калиновку обстреляли с помощью дрона. В результате ударов повреждены гражданские объекты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве уточнили, что российская армия повредила 17 жилых домов, а также учебные заведения, админздания, предприятие, автотранспорт и критическую инфраструктуру.



Ситуация в Донецкой области следующая:





Российские оккупанты сбросили на Лиман четыре авиабомбы, также город атаковали из РСЗО «Смерч». Ранены двое мирных жителей, повреждены 4 многоквартирных дома, учебные заведения, админздание, критическая инфраструктура.





Россияне ударили FPV-дроном по Калиновке – один человек погиб, разрушен жилой дом.



В результате дроновой атаки житель села Верхнекаменское пострадал.





Двумя авиабомбами УПМБ Д-30СМ захватчики атаковали Константиновку — повреждены три многоквартирных и три частных дома, предприятие, админздание и авто.



По Тарасовке российские войска ударили авиабомбой КАБ-250, повреждены пять частных домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за 27 мая один гражданский погиб от рук российских оккупантов, также известно о трех пострадавших.