На Лиман скинули чотири авіабомби, у Калинівці дроном зруйнували будинок: поліція показала наслідки атак росіян

Окупаційні війська РФ за добу вдарили по дев'яти населених пунктах Донецької області. Зокрема, на Лиман скинули чотири авіаційні бомби, а Калинівку обстріляли за допомогою дрона. Внаслідок ударів пошкоджені цивільні об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
У відомстві уточнили, що російська армія пошкодила 17 житлових будинків, а також навчальні заклади, адмінбудівлі, підприємство, автотранспорт та критичну інфраструктуру.
Ситуація на Донеччині наступна:
Російські окупанти скинули на Лиман чотири авіабомби, а також атакували з РСЗВ «Смерч». Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, навчальні заклади, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру.
Росіяни вдарили FPV-дроном по Калинівці — одна людина загинула, зруйнований житловий будинок.
Внаслідок дронової атаки житель села Верхньокам'янське постраждав.
Двома авіабомбами УПМБ Д-30СМ загарбники атакували Костянтинівку — пошкоджені три багатоквартирні та три приватні будинки, підприємство, адмінбудівля та авто.
По Тарасівці російські війська вдарили авіабомбою КАБ-250, пошкоджено п'ять приватних будинків.
Раніше ми писали, що в Донецькій області за 27 травня один цивільний загинув від рук російських окупантів, також відомо про трьох постраждалих.
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