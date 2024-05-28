На Лиман скинули чотири авіабомби, у Калинівці дроном зруйнували будинок: поліція показала наслідки атак росіян

Россіяни атакували Донецьку область. Фото: Нацполіція

Окупаційні війська РФ за добу вдарили по дев'яти населених пунктах Донецької області. Зокрема, на Лиман скинули чотири авіаційні бомби, а Калинівку обстріляли за допомогою дрона. Внаслідок ударів пошкоджені цивільні об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що російська армія пошкодила 17 житлових будинків, а також навчальні заклади, адмінбудівлі, підприємство, автотранспорт та критичну інфраструктуру.





Ситуація на Донеччині наступна:



Російські окупанти скинули на Лиман чотири авіабомби, а також атакували з РСЗВ «Смерч». Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, навчальні заклади, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру.





Росіяни вдарили FPV-дроном по Калинівці — одна людина загинула, зруйнований житловий будинок.



Внаслідок дронової атаки житель села Верхньокам'янське постраждав.



Двома авіабомбами УПМБ Д-30СМ загарбники атакували Костянтинівку — пошкоджені три багатоквартирні та три приватні будинки, підприємство, адмінбудівля та авто.



По Тарасівці російські війська вдарили авіабомбою КАБ-250, пошкоджено п'ять приватних будинків.



Раніше ми писали, що в Донецькій області за 27 травня один цивільний загинув від рук російських окупантів, також відомо про трьох постраждалих.