Нидерланды планируют собрать Patriot для Украины вместе со странами-союзниками

Нидерланды планируют передать Patriot Украине. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Нидерланды, при содействии других стран, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе. В стране хотят, чтобы зенитно-ракетный комплект был введен в эксплуатацию как можно скорее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.



Нидерланды составили карту стран, которые могут предоставить запчасти и боеприпасы из своих запасов. Глава оборонного ведомства Кайса Оллонгрен призывает эти страны принять участие в проекте.



«Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, а также если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить запчасти и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полную систему в краткосрочной перспективе», — отметила она.



По ее словам, правительство Нидерландов осознает, что украинской армии не хватает систем Patriot, в то же время министр обороны отмечает, что Украина также сражается за Европу, а ее военный потенциал, производство энергии и жизненно важная инфраструктура ежедневно подвергаются нападениям.



Справка



Система Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для обороны от средств воздушного нападения и является частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Отличительными характеристиками системы Patriot являются: краткий промежуток времени для приведения в полную боеготовность, способность вести стрельбу по нескольким целям одновременно, высокая маневренность и помехозащищенность.



Ранее мы писали, что Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года». Такая поддержка необходима, чтобы остановить Владимира Путина.