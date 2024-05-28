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Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16: первые появятся к концу года

28 мая 2024, 10:44

Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16: первые появятся к концу года

Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года». Такая поддержка необходима, чтобы остановить Владимира Путина. Об этом сообщила министр иностранных дел Хаджа Лахбиб в программе Matinale на канале Bel RTL.

Глава бельгийской дипломатии уточнила, что это обязательство будет закреплено в соглашении, которое будет подписано 28 мая в Брюсселе по случаю визита в столицу президента Украины Владимира Зеленского.

Как отмечается, в прошлом году Бельгия присоединилась к «коалиции F-16» вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией, чтобы предоставить Киеву серию истребителей-бомбардировщиков. Первоначально обязательства Бельгии ограничивались обучением, технической и логистической поддержкой, однако осенью прошлого года правительство страны пообещало поставить несколько самолетов.

Кроме того, Бельгия передаст боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.

Ранее мы писали, что в этом году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи. Кроме того, фиксируется готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

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