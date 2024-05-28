Нідерланди планують зібрати Patriot для України спільно з країнами-союзниками

Нідерланди планують передати Patriot Україні. Фото: Міністерство оборони Нідерландів

Нідерланди за сприяння інших країн хочуть зібрати та передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. І воліють, щоб зенітно-ракетний комплекс був введений в експлуатацію якнайшвидше. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.



Нідерланди склали карту держав, які можуть надати запчастини та боєприпаси зі своїх запасів. Глава оборонного відомства Кайса Оллонгрен закликає ці країни взяти участь у проєкті.



«Ми ведемо переговори з країнами про збирання системи Patriot, а також навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, а також якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати запчастини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні щонайменше одну повну систему в короткостроковій перспективі», — зазначила вона.



За словами Оллонгрен, уряд Нідерландів усвідомлює, що українській армії не вистачає систем Patriot. Водночас міністерка оборони зазначає, що Україна також бореться за Європу, а її військовий потенціал, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура щодня зазнають нападів.



Довідка



Система Patriot — це американський зенітно-ракетний комплекс, призначений для оборони від засобів повітряного нападу та є частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Серед характеристик системи Patriot – короткий проміжок часу для приведення в повну боєздатність, здатність вести стрілянину по кількох цілях одночасно, висока маневреність і низьке схиблення.



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