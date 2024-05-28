Украина должна победить, дипломатический путь мы предложили — Зеленский

Зеленский сказал, возможна ли военная победа над РФ. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом находится в Брюсселе сегодня, 28 мая. По его мнению, Украина должна победить, но мы должны двигаться дипломатическим путем, поэтому и был предложен Саммит мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.



«Если мы хотим справедливости, а Украина требует этого от демократического мира, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений сказать, что сложно побеждать только с оружием», — отметил он.



Зеленский подчеркнул, что оружие нужно Силам обороны, а сама война должна закончиться справедливо.



«Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили до основания, для того, чтобы нас не оккупировали. РФ этого хочет с начала полномасштабной агрессии. Нам надо отбиваться», — сказал глава государства.



Однако РФ имеет своих союзников, которые передают свою военную технику, в частности, идет открытая поставка из Ирана не только оружия, но и ракет, также идет поставка оружия артснарядов и ракет от Северной Кореи.



«И есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки, видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу», — подчеркнул он.



Президент Украины добавил, что «мы должны идти дипломатическим путем, чтобы война не шла десятилетия. Вот, что мы хотим. Дипломатический путь мы предложили — Саммит мира».