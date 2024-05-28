Україна має перемогти, дипломатичний шлях ми запропонували — Зеленський

Зеленський сказав, чи можлива військова перемога над РФ. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом перебуває у Брюсселі сьогодні, 28 травня. На його думку, Україна має перемогти та має рухатися дипломатичним шляхом, тож і запропонувала Саміт миру. Про це Зеленський розповів під час пресконференції.



«Якщо ми хочемо справедливості, а Україна вимагає цього від демократичного світу, то обов’язково Україна має перемогти. Але я хочу без гучних заяв сказати, що важко перемагати лише зі зброєю», — зазначив він.



Зеленський підкреслив, що зброя потрібна Силам оборони, а сама війна має закінчитися справедливо.



«Тому зброя потрібна, щоб нас не зруйнували вщент, для того, щоб нас не окупували. РФ цього хоче від початку повномасштабної агресії. Нам треба відбиватися», — сказав глава держави.



Однак Росія має союзників, які передають свою військову техніку. Зокрема, Іран відкрито постачає не лише зброю, а й ракети. Також Північна Корея постачає РФ артснаряди та ракети.



«І є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо ці поставки, бачимо від наших розвідок і не говоримо, доки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи тієї держави російському злу», — наголосив Зеленський.



Президент України додав, що «ми маємо йти дипломатичним шляхом, щоб війна не тривала десятиліття. От що ми хочемо. Дипломатичний шлях ми запропонували — Саміт миру».