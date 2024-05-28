«Сливала» позиции ВСУ под Славянском и призывала убивать украинских пленных: СБУ задержала информатора РФ

Задержанная информатор РФ. Фото: СБУ

СБУ задержала российского информатора в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Женщина шпионила за пунктами базирования Сил обороны Украины в районе Славянска и ожидала полной оккупации региона. Она обходила прифронтовую местность, где пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии ВСУ. Также фигурантка «в темную» выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых под видом бытовых разговоров.

Разведданные мессенджером женщина пересылала своему приятелю – предателю из временно захваченной части области, который в составе оккупационных группировок РФ воюет против Украины. Полученные сведения он передавал кадровым военным из состава военной разведки России, которые находятся вблизи передовой восточного фронта. Оккупанты надеялись использовать эту информацию для огневого поражения подразделений ВСУ с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб.

Также в ходе расследования стало известно, что в общении с боевиком-предателем фигурантка советовала ему убивать украинских пленных вместо обмена.

После проведения дополнительных мер по обеспечению позиций украинских войск сотрудники СБУ задержали информатора РФ в ее собственном доме. Ею оказалась 66-летняя идеологическая поклонница «русского мира».

В ходе обыска у фигурантки изъяли мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ задержала агента российского ГРУ, который готовил захват города Красногоровка Донецкой области.