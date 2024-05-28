«Зливала» позиції ЗСУ під Слов'янськом та закликала вбивати українських полонених: СБУ затримала інформаторку РФ

Затримана інформаторка РФ. Фото: СБУ

СБУ затримала російську інформаторку в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Жінка шпигувала за пунктами базування Сил оборони України біля Слов'янська та чекала на повну окупацію регіону. Зловмисниця обходила прифронтову місцевість, намагалася виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ. А також приховано випитувала потрібну інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Розвіддані месенджером жінка надсилала своєму приятелю – зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань РФ воює проти України. Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу військової розвідки Росії, які перебувають поблизу передової східного фронту. Окупанти сподівалися скористатися цією інформацією для вогневого ураження підрозділів ЗСУ із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб.

Також під час розслідування стало відомо, що у спілкуванні із бойовиком-зрадником фігурантка радила йому вбивати українських полонених.

Після проведення додаткових заходів щодо убезпечення позицій українських військ співробітники СБУ затримали інформаторку РФ у її власному будинку – 66-річну ідеологічну шанувальницю «руського миру».

Під час обшуку у фігурантки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала агента російського ГРУ, який готував захоплення міста Красногорівка на Донеччині.