Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента российского ГРУ

Задержанный агент ГРУ РФ. Фото: СБУ

СБУ задержала агента военной разведки России, который отслеживал пункты дислокации украинских войск, обороняющих город Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Больше всего россиян интересовали координаты боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведданные требовались РФ для подготовки боевых операций, направленных на захват города и дальнейшее продвижение на Кураховском направлении.

Чтобы выявить пункты базирования Сил обороны Украины, ГРУ РФ привлекла своего агента – местного разнорабочего. Под видом выполнения подсобных работ он обходил территорию громады, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. После разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы отчитаться о них оккупантам через анонимный чат в мессенджере.

СБУ своевременно разоблачила российские планы, задержала информатора и провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Фигурант находился в прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности. Военная разведка России дистанционно завербовала мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ задержала информатора российской разведки, он шпионил за ВСУ в самых «горячих» точках Донбасса.