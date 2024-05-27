Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента российского ГРУ

27 мая 2024, 10:30

Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента российского ГРУ

Задержанный агент ГРУ РФ. Фото: СБУ Задержанный агент ГРУ РФ. Фото: СБУ

СБУ задержала агента военной разведки России, который отслеживал пункты дислокации украинских войск, обороняющих город Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Больше всего россиян интересовали координаты боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведданные требовались РФ для подготовки боевых операций, направленных на захват города и дальнейшее продвижение на Кураховском направлении.

Чтобы выявить пункты базирования Сил обороны Украины, ГРУ РФ привлекла своего агента – местного разнорабочего. Под видом выполнения подсобных работ он обходил территорию громады, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. После разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы отчитаться о них оккупантам через анонимный чат в мессенджере.

СБУ своевременно разоблачила российские планы, задержала информатора и провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Фигурант находился в прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности. Военная разведка России дистанционно завербовала мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ задержала информатора российской разведки, он шпионил за ВСУ в самых «горячих» точках Донбасса.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Красногоровка Донецкая область Кураховское направление
Организации
СБУ Разведка Всу Гру
Прочее
Война Агент ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
23:15
Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области
15:45
Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине
09:15
«ДНР» заявила о ночном обстреле оккупированного Донецка
23:28
Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах
20:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)
20:00
В рядах «ДНР» начались чистки, Россия сокращает зарплаты учителям на оккупированной части Херсонщины — дайджест ►
14:33
Присягнула на верность агрессору: псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок
13:32
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» военным ВСУ: оккупанты их обвиняют в «покушении на убийство»
11:53
Появилось видео уничтожения батареи С-400 на оккупированной Донетчине
08:40
Российская армия потеряла за сутки более 1200 военных и 80 единиц техники
23:34
Главное за день: Россия обстреляла Харьков. Между «Л-ДНР» и РФ установили особую зону
22:06
Взрывы на Крымском полуострове: в Алуште начался пожар
18:45
Российские силовики спустя 10 лет задержали «казака», который пытал и убил двух людей в Луганской области
17:07
ВСУ ударили по позициям ПВО РФ под оккупированным Донецком: уничтожены ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЭС снова на грани блэкаута, отключилась наружная воздушная линия — Энергоатом
15:36
В результате обстрелов Горловки один человек погиб, еще 11 пострадали
14:18
Партизаны обнаружили технику оккупантов в Евпатории — АТЕШ
13:45
На захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время – ЦНС
все новости
10:55
Спасатели более семи часов тушили масштабный лесной пожар вблизи Щурового: он возник из-за обстрелов РФ
10:44
Российскую Орловскую область атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие
10:30
Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента российского ГРУ
09:59
В Оренбургской области РФ упал беспилотник
09:10
Российская авиация ночью сбросила авиабомбу на Селидово: повреждены частные дома
09:07
В Донецкой области за сутки погибли пять гражданских, трое — пострадали
08:51
Российские войска оккупировали село и продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов Донетчины – DeepState
23:20
Три жителя Донецкой области погибли и двое ранены в результате обстрелов за день
23:00
Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское
22:12
Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения
17:45
РФ с начала года сбросила на Украину 10 000 КАБов — Минобороны
17:25
Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад — американский генерал
16:44
РФ производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле Америки и ЕС — Sky News
16:10
На Донетчине за сутки ликвидировали три пожара в результате атак армии РФ
15:45
Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей
15:26
Армия РФ с начала суток больше всего атаковала на Покровском направлении — Генштаб
14:59
Более 9 тысяч российских оккупантов и 86 танков: появились данные о потерях России за неделю
13:46
Удар по гипермаркету в Харькове: возросло количество погибших и пострадавших
13:13
РФ сбросила на Константиновку авиабомбу, а Зализное — атаковала из артиллерии: полиция
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
все новости
ВИДЕО
Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения
26 мая, 22:12
Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей
26 мая, 15:45
Последствия обстрела гипермаркета в Харькове. Фото: прокуратура Удары по Харькову 25 мая: 5 человек погибли, 59 пострадали, еще 17 без вести пропали
25 мая, 23:35
Последствия обстрела в Белгороде. Фото: соцсети Белгород и окрестности попали под обстрелы. Есть погибшие и раненые
25 мая, 23:28
Последствия удара по центру Харькова. Фото: прокуратура Войска РФ ударили по центру Харькова. Известно о 18 пострадавших
25 мая, 21:35
Россия ударила по Харькову: горит гипермаркет, есть жертвы Россия ударила по Харькову: горит гипермаркет, есть жертвы
25 мая, 17:20

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор