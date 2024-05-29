Российская авиация ночью скинула авиабомбы на Селидово: есть погибшие и раненая, среди жертв подросток

Последствия ночной атаки РФ на Селидово. Фото: Селидовская ГВА

28 мая в 21:30 армия РФ двумя авиабомбами УМПБ Д-30 атаковала город Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации.

Ранена женщина 1953 года рождения, ее доставили ​​в больницу. Погиб мужчина 1970 года рождения, найдены фрагменты его тела. Поиск подростка 2010 года рождения продолжается.

Повреждены 10 частных домов и магазин. Разрушен один жилой дом.

Обновлено 11:50. В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры сообщили, что одна из бомб попала на территорию частного дома, в результате чего под завалами оказалась, вероятно, целая семья. Женщину 73 лет вытащили спасатели. У пенсионерки диагностировали множественные ранения и сотрясение головного мозга. Также в ходе поисково-спасательной операции нашли фрагменты тел. По предварительным данным, они могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей и ее внуку 13 лет. Идентификация останков продолжается.

Напомним, что 28 мая авиация РФ скинула авиабомбы на жилой квартал в центре города Торецк Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще трое – ранены.