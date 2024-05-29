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Російська авіація вночі скинула авіабомби на Селидове: є загиблі та поранена, серед жертв підліток

29 травня 2024, 11:58

Російська авіація вночі скинула авіабомби на Селидове: є загиблі та поранена, серед жертв підліток

Наслідки нічної атаки РФ на Селидове. Фото: Селидівська МВА Наслідки нічної атаки РФ на Селидове. Фото: Селидівська МВА

28 травня о 21:30 армія РФ двома авіабомбами УМПБ Д-30 атакувала місто Селидове Донецької області. Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.

Поранена жінка 1953 року народження, її доправили до лікарні. Загинув чоловік 1970 року народження: знайдені фрагменти його тіла. Пошук підлітка 2010 року народження триває.

Пошкоджені 10 приватних будинків та магазин. Зруйнований один житловий будинок.

Оновлено 11:50. У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що одна із бомб впала на територію приватного будинку – під завалами опинилася, ймовірно, ціла родина. Жінку 73 років витягли рятувальники. У пенсіонерки діагностували численні поранення та струс головного мозку. Також під час пошуково-рятувальної операції знайшли фрагменти тіл. За попередньою інформацією, вони можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років. Ідентифікація останків продовжується.

Нагадаємо, що 28 травня авіація РФ скинула авіабомби на житловий квартал у центрі міста Торецьк Донецької області – двоє людей загинули, ще троє поранені.

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