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Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно

29 мая 2024, 10:35

Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно

В захваченном Лисичанске после неудачной осенней попытки запустить систему отопления оккупанты даже не пытаются чинить инфраструктурные объекты, поврежденные ими же во время обстрелов города двухлетней давности. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По словам Артема Лысогора, в частности, централизованное водоснабжение есть только в отдельных районах города - в основном, в южной его части.

«То есть только там, где сеть уцелела», – резюмировал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что Кабинет министров Украины до конца июня планирует создать и принять Стратегию деоккупации и План ее реализации.

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