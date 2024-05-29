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Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо

29 травня 2024, 10:35

Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо

У захопленому Лисичанську після невдалої осінньої спроби запустити систему опалення окупанти навіть не намагаються лагодити інфраструктурні об'єкти, пошкоджені ними під час обстрілів міста дворічної давності. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами Артема Лисогора, зокрема, централізоване водопостачання є лише в окремих районах міста – переважно в південній його частині.

"Тобто тільки там, де мережа вціліла", – резюмував начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України до кінця червня планує створити та ухвалити Стратегію деокупації та План її реалізації.

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