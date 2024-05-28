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Кабмин планирует создать и принять Стратегию деоккупации и План ее реализации. Что там будет предусмотрено

28 мая 2024, 19:08

Кабмин планирует создать и принять Стратегию деоккупации и План ее реализации. Что там будет предусмотрено

Уже к концу июня должна быть создана и принята Стратегия деоккупации и План ее реализации от правительства. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации со ссылкой на слова министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Ирина Верещук отметила, что план, в частности, будет предусматривать меры по переходному правосудию в сфере имущественных прав, возмещение ущерба за разрушения и справедливое наказание коллаборационистов.

По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, с увеличением срока пребывания территории и ее жителей под оккупацией растут последствия, которые необходимо преодолевать после ее освобождения.

«Даже регионы, которые были оккупированы в 2022 году, уже подверглись значительному разрушению украинских институтов и социальных связей. На оккупированной в 2014-м Луганской области они уничтожены вообще. Кроме того, там уже выросло поколение луганчан, воспитанное под влиянием российской пропаганды в ненависти к Украине. Их ментальная реинтеграция будет одной из самых сложных проблем, ведь многие потеряли родных и близких во время войны, развязанной Россией», – сказал Лысогор.

Он заявил, что громады области уже готовятся к деоккупации.

«В частности, разработанный «План первоочередных действий по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Луганской области и их реинтеграции» – это пошаговая инструкция выполнения структурными подразделениями облгосадминистрации, местными военными администрациями, предприятиями, учреждениями и организациями как подготовительных, так и практических мер, направленных на восстановление жизнедеятельности населенных пунктов», – сказал начальник ЛОВА.

Напомним, что РФ развернула масштабную информационную кампанию к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт.

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