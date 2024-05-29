Армия РФ восемь раз штурмовала Белогоровку, ситуация напряженная — Лысогор

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области. За минувшие сутки больше всего пострадала Белогоровка, которая попала под штурм армии РФ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«За вчера россияне восемь раз штурмовали Белогоровку, пытаясь вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация там напряженная», — отметил он.



По уточненной информации, на Купянском направлении Силы обороны отбили атаки россиян в районах Новоегоровки, Невского, Мясожаровки и Твердохлебово.



Кроме того, глава региона уточнил, что попытки оккупантов продвинуться в Серебрянском лесу успеха не имели.



Как и прежде, захватчики обстреливают Невское и Новолюбовку с помощью реактивных систем залпового огня. Такие от российских атак пострадали такие населенные пункты — Стельмаховка, Куземовка и Макеевка.



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