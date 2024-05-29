Армія РФ вісім разів штурмувала Білогорівку, ситуація напружена — Лисогор

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Минулої доби найбільше постраждала Білогорівка, яка потрапила під штурм армії РФ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«За вчора росіяни вісім разів штурмували Білогорівку, намагаючись вклинитися у бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація там напружена», — зазначив Лисогор.



За уточненою інформацією, на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян у районах Новоєгорівки, Невського, М'ясожарівки та Твердохлібового.



Крім того, глава регіону уточнив, що спроби окупантів просунутися у Серебрянському лісі успіху не мали.



Як і раніше, загарбники обстрілюють Невське та Новолюбівку з реактивних систем залпового вогню. Також від російських атак постраждали Стельмахівка, Куземівка та Макіївка.



Раніше ми писали, що 29 травня вночі війська Росії обстріляли Краматорськ.