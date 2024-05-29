Россия атаковала Краматорск: Одна из ракет застряла в земле, есть повреждения

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Ночью Войска России обстреляли Краматорск. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Гончаренко.



Обновлено (10:20). Силы РФ нанесли по Краматорску три авиаудара ракетой-бомбой «Гром-Е1», сообщает полиция. Ранен один человек.



Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», одна из ракет пробила крышу жилого дома и упала на дорогу. Ее боевая часть застряла в земле. Также вокруг разбросаны обломки.

Участок улицы Алексы Тихого, между улицами Парковой и Южной, — закрыт для проезда.



Кроме того, в Краматорске в результате еще одного «прилета» серьезно повреждено трехэтажное здание.