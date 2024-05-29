В результате обстрела оккупированного поселка Донетчины пострадал один гражданский

Временно оккупированный поселок Александровка, который находится под контролем самопровозглашенной «ДНР», сегодня, 29 мая, попал под обстрел. Есть пострадавший. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По предварительным данным, инцидент произошел возле жилого дома по ул. Ленина.



В результате атаки многочисленные осколочные ранения получил 59-летний мужчина. Пострадавший доставлен в торакальное отделение лечебного учреждения, частности, в торакальное отделение (это хирургия органов грудной клетки).



Ранее мы писали, что в оккупированном поселке Старомихайловка Донецкой области 60-летний мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА.