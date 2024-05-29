Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний

Тимчасово окуповане селище Олександрівка, яке перебуває під контролем самопроголошеної «ДНР», сьогодні, 29 травня, потрапило під обстріл. Є постраждалий. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За попередньою інформацією, інцидент стався біля житлового будинку на вул. Леніна.



Внаслідок атаки численних осколкових поранень зазнав 59-річний чоловік. Його доставлено до торакального відділення лікувального закладу, зокрема, до торакального відділення (це хірургія органів грудної клітки).



Раніше ми писали, що в окупованому селищі Старомихайлівка Донецької області 60-річний чоловік постраждав під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА.