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Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний

29 травня 2024, 14:58

Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний

Тимчасово окуповане селище Олександрівка, яке перебуває під контролем самопроголошеної «ДНР», сьогодні, 29 травня, потрапило під обстріл. Є постраждалий. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

За попередньою інформацією, інцидент стався біля житлового будинку на вул. Леніна.

Внаслідок атаки численних осколкових поранень зазнав 59-річний чоловік. Його доставлено до торакального відділення лікувального закладу, зокрема, до торакального відділення (це хірургія органів грудної клітки).

Раніше ми писали, що в окупованому селищі Старомихайлівка Донецької області 60-річний чоловік постраждав під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА.

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