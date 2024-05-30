«Атеш»: В Мариуполе смертельно отравили оккупантов из «МВД ДНР», среди погибших – офицеры РФ

В захваченном Мариуполе в так называемом «Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР» смертельно отравились оккупанты. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ»

Россияне пытаются скрыть информацию об этом отравлении.

«Из-за депрессии на фоне больших потерь и постоянного страха «прилета» оккупанты начали еще более усердно употреблять алкогольные напитки, преимущественно местного производства, которые им передают в качестве «гуманитарной помощи». Благодаря их любви к водке нам удалось сократить численность россиян в городе на четыре человека, включая нескольких офицеров», – рассказали в «АТЕШ».

Напомним, что в оккупированном Мариуполе на сегодняшний день находится от 75 до 80 тысяч россиян.