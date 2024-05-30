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У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»

30 травня 2024, 14:46

У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»

У захопленому Маріуполі у так званому Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС «ДНР» смертельно отруїлися окупанти. Про це повідомили у партизанському русі «Атеш».

Росіяни намагаються приховати інформацію про це отруєння.

«Через депресію на тлі великих втрат і постійного страху «прильотів» окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як «гуманітарну допомогу». Завдяки їхній любові до горілки нам вдалося скоротити чисельність росіян у місті на чотири особи, включно з кількома офіцерами», – розповіли в «Атеш».

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі на сьогодні перебуває від 75 до 80 тисяч росіян.

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