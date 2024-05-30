Проводит «мобилизацию» на оккупированной Луганщине: начальница «военкомата ЛНР» может получить срок

Следователи собрали доказательную базу относительно жительницы оккупированного города Должанск Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Коллаборантка занимает должность «военного комиссара Свердловского района ЛНР». Оккупационный «военкомат» она возглавила в 2023 году.
Фигурантка выдавала подчиненным приказы о принуждении жителей оккупированной Луганщины к «военной службе» в рядах армии РФ, постановке людей на «военный учет», их причислению к «мобилизационному резерву», организации «военного собрания», проведению так называемой «общей мобилизации» на захваченной территории.
Главе «военкомата ЛНР» сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Следственные действия в отношении женщины завершили. Материалы уголовного производства направили в суд.
Напомним, что СБУ сообщила о подозрении главе российского ЦМРбанка Руслану Арефьеву, вводящего «рублевую зону» на оккупированном Донбассе.
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