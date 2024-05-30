Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть

Звинувачувана начальниця «військкомату ЛНР». Фото: СБУ

Слідчі зібрали доказову базу щодо жительки окупованого міста Должанськ Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Колаборантка обіймає посаду «військового комісара Свердловського району ЛНР». Окупаційний «військкомат» вона очолила у 2023 році.

Фігурантка видавала підлеглим накази про примус жителів окупованої Луганщини до «військової служби» у лавах армії РФ, постановки людей на «військовий облік», їх зарахування до «мобілізаційного резерву», організації «військових зборів», проведення так званої «загальної мобілізації» на захопленій території.

Очільниці «військкомату ЛНР» повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Слідчі дії щодо підозроюваної завершили. Матеріали кримінального провадження спрямували до суду.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРбанку Руслану Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі.