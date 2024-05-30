Более 700 осужденных поступили на службу в ряды ВСУ — Офис генпрокурора

В Украине 775 осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины, также известно, что в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Отметим, что суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 таких ходатайств.



В каких регионах больше всего осужденных приняли решение присоединиться к защите страны:

Житомирская;

Кировоградская;

Николаевская;

Ровенская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Днепропетровская.

Напомним, 17 мая 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства.



Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказывал, что 613 украинских заключенных мобилизовались. Сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.