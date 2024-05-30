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Понад 700 засуджених вступили до лав ЗСУ — Офіс Генпрокурора

30 травня 2024, 15:57

Понад 700 засуджених вступили до лав ЗСУ — Офіс Генпрокурора

В Україні 775 засуджених поповнили лави Збройних сил України. Також відомо, що до суду подано 2402 клопотання засуджених про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що суди вже розглянули та задовольнили 1843 таких клопотання.

Найбільше засуджених вирішили приєднатися до захисту країни у таких областях:

  • Житомирська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Вінницька;
  • Дніпропетровська. 

Нагадаємо, 17 травня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що 613 українських ув'язнених мобілізувалися. Нині вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

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