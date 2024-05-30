Понад 700 засуджених вступили до лав ЗСУ — Офіс Генпрокурора

В Україні 775 засуджених поповнили лави Збройних сил України. Також відомо, що до суду подано 2402 клопотання засуджених про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.



Зазначимо, що суди вже розглянули та задовольнили 1843 таких клопотання.



Найбільше засуджених вирішили приєднатися до захисту країни у таких областях:

Житомирська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Рівненська;

Харківська;

Хмельницька;

Вінницька;

Дніпропетровська.

Нагадаємо, 17 травня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави.



Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що 613 українських ув'язнених мобілізувалися. Нині вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.