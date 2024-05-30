На Покровском направлении продолжается высокая интенсивность атак — Генштаб

Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 49. Наибольшая активность российских войск, по-прежнему, наблюдается на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Самая горячая зона на карте боевых действий — район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отражают три вражеских штурма», — говорится в сообщении.



Кроме того, продолжаются бои вблизи Евгеновки и Уманского. Силы обороны остановили атаку оккупантов в направлении населенного пункта Прогресс.



Ситуация на других направлениях:



На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения, одна атака противника отбита.



На Купянском направлении количество штурмовых попыток оккупантов возросло до трех. Продолжается боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.



На Северском направлении российские захватчики уже семь раз ходили в атаку.



На Краматорском направлении количество боевых столкновений за сегодня увеличилось до шести. Штурмовые действия россиян вблизи Калиновки, Клещеевки и Нового отбиты. Продолжается бой возле Андреевки.



На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отразили уже восемь атак. Два боевых столкновения продолжаются в районе Красногоровки.



Также два боя продолжаются возле Урожайного. Всего на Времивском направлении армия РФ сегодня трижды атаковала.



Три боевых столкновения продолжаются на Ореховском направлении. Ситуация контролируемая, россияне получают достойный отпор.



На Приднепровском направлении количество боевых столкновений на левобережных плацдармах возросло до трех.



Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал направление на передовой, где российские оккупанты продолжают активно атаковать.