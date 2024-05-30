На Покровському напрямку досі висока інтенсивність атак — Генштаб

Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 49. Найбільша активність російських військ, як і раніше, спостерігається на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак і вже 12 разів намагався покращити тактичне становище. Найгарячіша зона на карті бойових дій — район села Новоолександрівка Донецької області, де нині наші воїни відбивають три ворожі штурми», — йдеться у повідомленні.



Крім того, тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Сили оборони зупинили атаку окупантів у напрямку до населеного пункту Прогрес.



Ситуація на інших напрямках:



На Харківському напрямку відбулися два бойові зіткнення, одна атака противника відбита.



На Куп'янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення неподалік населеного пункту Іванівка.



На Сіверському напрямку російські загарбники вже сім разів атакували.



На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні зросла до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки та Нового відбиті. Триває бій біля Андріївки.



На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбили вже вісім атак. Два бойові зіткнення досі тривають поблизу Красногорівки.



Також два бої точаться біля Урожайного. Усього на Времівському напрямку армія РФ сьогодні тричі атакувала.



Три бойові зіткнення продовжуються на Оріхівському напрямку. Ситуація контрольована, росіяни одержують гідну відсіч.



На Придніпрянському напрямку кількість бойових зіткнень на лівобережних плацдармах зросла до трьох.



Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський назвав напрямок на передовий, де російські окупанти продовжують активно атакувати.