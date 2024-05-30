Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Покровському напрямку досі висока інтенсивність атак — Генштаб

30 травня 2024, 16:42

На Покровському напрямку досі висока інтенсивність атак — Генштаб

Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 49. Найбільша активність російських військ, як і раніше, спостерігається на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак і вже 12 разів намагався покращити тактичне становище. Найгарячіша зона на карті бойових дій — район села Новоолександрівка Донецької області, де нині наші воїни відбивають три ворожі штурми», — йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Сили оборони зупинили атаку окупантів у напрямку до населеного пункту Прогрес.

Ситуація на інших напрямках:

На Харківському напрямку відбулися два бойові зіткнення, одна атака противника відбита.

На Куп'янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення неподалік населеного пункту Іванівка.

На Сіверському напрямку російські загарбники вже сім разів атакували.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні зросла до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки та Нового відбиті. Триває бій біля Андріївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбили вже вісім атак. Два бойові зіткнення досі тривають поблизу Красногорівки.

Також два бої точаться біля Урожайного. Усього на Времівському напрямку армія РФ сьогодні тричі атакувала.

Три бойові зіткнення продовжуються на Оріхівському напрямку. Ситуація контрольована, росіяни одержують гідну відсіч.

На Придніпрянському напрямку кількість бойових зіткнень на лівобережних плацдармах зросла до трьох.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир  Зеленський назвав напрямок на передовий, де російські окупанти продовжують активно атакувати.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Генштаб
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:40
Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть
14:46
У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»
13:38
У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
14:58
Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний
10:35
Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо
23:37
Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
усі новини
17:59
У Норвегії відповіли, що Україна може бити західною зброєю по РФ
17:50
Кабмін змінив умови розміщення переселенців
16:59
Внаслідок атаки на Бєлгородську область троє людей постраждали
16:53
У тяжкому стані непритомніла: у Лимані поліція під розривами авіабомб врятувала поранену жінку
16:42
На Покровському напрямку досі висока інтенсивність атак — Генштаб
15:57
Понад 700 засуджених вступили до лав ЗСУ — Офіс Генпрокурора
15:40
Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть
14:59
На Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух
14:46
У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»
14:31
Чи вимикатимуть в Україні світло: у Кабміні відповіли
13:38
У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян
12:43
У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго
12:40
Київрада підтримає малий та середній бізнес із виробництва БПЛА
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
10:57
Російські обстріли Донеччини: Філашкін розповів про постраждалих та руйнування
10:53
У Краматорську вивезли російську ракету, яка застрягла у землі у житловому кварталі
10:25
Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
09:59
Армія РФ вночі атакувала Харків: є постраждалі
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
усі новини
ВІДЕО
Порятунок тяжкопораненої жінки в Лимані. Фото: кадр із відео У тяжкому стані непритомніла: у Лимані поліція під розривами авіабомб врятувала поранену жінку
30 травня, 16:53
Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
30 травня, 10:25
Атака на окупований Крим. Фото: кадр з відео Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
30 травня, 09:55
Удар FPV-дронів ССО по росіянах на лівому березі Херсонської області. Фото: кадр із відео Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини
30 травня, 08:55
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено) Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
29 травня, 19:45
Росіяни атакували Лиман. Фото: Вадим Філашкін Лиман опинився під атакою РФ: через «приліт» у житлову забудову постраждали восьмеро людей
29 травня, 17:11

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір