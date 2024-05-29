Зеленский назвал направления на фронте, где Россия продолжит наиболее активно атаковать

На украинском фронте есть четыре направления, куда приковано наибольшее внимание командования Сил обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, заслушав главкома, начальника Генштаба ВСУ и министра обороны Украины касательно ситуации на фронте.



«Внимание всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям в Харьковской области. Благодарен каждому подразделению, делающему все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию. Готовимся и к дальнейшей активности врага — ясно понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ — обязательно», — написал Зеленский в Telegram-канале.



Кроме того, подчеркнул президент, украинская сторона готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить Глобальный саммит мира, который начнется в середине июня.



«Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией. И это – одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени», — считает президент.