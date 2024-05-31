Силы ПВО Украины сбили четыре «Шахеда» и крылатую ракету «Искандер-К»

ПВО Украины сбили четыре «Шахеда» и ракету «Искандер-К»

В ночь на 31 мая 2024 года Россия атаковала Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области и Киев — крылатой ракетой «Искандер-К» из Курской области, а также совершила пуски четырех ударных БпЛА «Shahed-131/136». Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



«В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожены четыре "шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета "Искандер-К" в Киевской области», — заявили Олещук.



Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, использовав 19 ракет разного типа и 32 «Шахеда».