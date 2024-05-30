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Силы обороны Украины сбили 7 крылатых ракет и 32 «Шахеда»

30 мая 2024, 08:20

Силы обороны Украины сбили 7 крылатых ракет и 32 «Шахеда»

Силы обороны сбили 7 крылатых ракет и 32 «Шахеда». Фото: генерал-лейтенант Николай Олещук Силы обороны сбили 7 крылатых ракет и 32 «Шахеда». Фото: генерал-лейтенант Николай Олещук

В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, использовав 19 ракет разного типа и 32 «Шахеда». Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Командующий Воздушными Силами ВСУ уточнил, что россияне применили восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х- 555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136». 

«В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА Shahed-131/136 в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей», — заявил Олещук.

Напомним, полиция Донецкой области задокументировала последствия массированной бомбовой атаки со стороны РФ, которая произошла 28 мая. 

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