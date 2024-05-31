Сили ППО України збили 4 «шахеди» та крилату ракету «Іскандер-К»

ППО України 4 мчотири «шахеди» та ракету «Іскандер-К»

У ніч проти 31 травня 2024 року Росія атакувала Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області та Київ — крилатою ракетою «Іскандер-К» з Курської області, а також здійснила пуски 4 ударних БПЛА Shahed-131/ 136. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилата ракета "Іскандер-К" у Київській області», - зазначив Олещук.



Раніше російські окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі України, використавши 19 ракет різного типу та 32 «шахеди».