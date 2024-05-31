Беспилотники атаковали Татарстан РФ: в Казани закрывали аэропорт, сотрудников предприятий эвакуировали

Утром 31 мая заметили БПЛА в Татарстане РФ. Об этом сообщили в Telegram-канала ASTRA со ссылкой на местных жителей.
В городе Казань работала сирена, а сотрудников ряда предприятий эвакуировали. Небо над городом закрывали.
Так, один из беспилотников заметили в селе Воронино, что недалеко от Казани. Еще один дрон упал в Атнинском районе Татарстана.
Как сообщило прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию, в Казани на данный момент ограничения в работе аэропорта сняты.
Напомним, что ночью 31 мая атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ, в результате чего на нефтебазе возник масштабный пожар.
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