Безпілотники атакували Татарстан РФ: у Казані призупиняли роботу аеропорту, співробітників підприємств евакуювали

Атака БПЛА на Татарстан. Фото: кадр із відео

Вранці 31 травня помітили БПЛА у Татарстані РФ. Про це повідомили у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

У місті Казань працювала сирена, а співробітників низки підприємств евакуювали. Небо над містом закривали.

Так, один із безпілотників помітили у селі Вороніно, що недалеко від Казані. Ще один дрон впав в Атнінському районі Татарстану.

Як повідомило прокремлівське агентство ТАРС з посиланням на Росавіацію, у Казані на цей час обмеження в роботі аеропорту скасовані.

Нагадаємо, що вночі 31 травня атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ, внаслідок чого на нафтобазі виникла масштабна пожежа.