РФ снова ударила по Невскому и Новолюбовке: снаряды попали по жилым массивам

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали населенные пункты Луганской области с помощью различного типа вооружения, в частности, Невское и Новолюбовку. По нашим позициям возле Сергеевки ВС РФ нанесли авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
«Россияне снова обстреляли Невское и Новолюбовку В этих деоккупированных селах прозвучали несколько взрывов в результате ударов из реактивных систем залпового огня», — отметил он.
По словам Лысогора, захватчики также применяли артиллерию и минометы. Снаряды попали по жилым массивам и логистике.
Кроме того, под удар попали Стельмаховка, Куземовка, Макеевка. Также армия РФ атаковала вблизи Мясожаровки, Андреевки, Белогоровки, в Серебрянском лесу.
Ранее мы писали, что российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области. За минувшие сутки больше всего пострадала Белогоровка, которая попала под штурм армии РФ.
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