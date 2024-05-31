РФ снова ударила по Невскому и Новолюбовке: снаряды попали по жилым массивам

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали населенные пункты Луганской области с помощью различного типа вооружения, в частности, Невское и Новолюбовку. По нашим позициям возле Сергеевки ВС РФ нанесли авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Россияне снова обстреляли Невское и Новолюбовку В этих деоккупированных селах прозвучали несколько взрывов в результате ударов из реактивных систем залпового огня», — отметил он.



По словам Лысогора, захватчики также применяли артиллерию и минометы. Снаряды попали по жилым массивам и логистике.



Кроме того, под удар попали Стельмаховка, Куземовка, Макеевка. Также армия РФ атаковала вблизи Мясожаровки, Андреевки, Белогоровки, в Серебрянском лесу.



Ранее мы писали, что российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области. За минувшие сутки больше всего пострадала Белогоровка, которая попала под штурм армии РФ.