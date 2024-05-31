РФ знову вдарила по Невському та Новолюбівці: снаряди поцілили у житлові масиви

Російські окупанти за минулу добу атакували населені пункти Луганської області за допомогою різного типу озброєння, зокрема Невське та Новолюбівку. По наших позиціях біля Сергіївки ЗС РФ завдали авіаудару з використанням шести некерованих ракет. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Росіяни знову обстріляли Невське та Новолюбівку У цих деокупованих селах пролунало кілька вибухів внаслідок ударів із реактивних систем залпового вогню», — зазначив він.



За словами Лисогора, загарбники також застосовували артилерію та міномети. Снаряди поцілили по житлових масивах та логістиці.



Крім того, під удар потрапили Стельмахівка, Куземівка, Макіївка. Також армія РФ атакувала поблизу М'ясожарівки, Андріївки, Білогорівки, у Серебрянському лісі.



Раніше писали, що російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Минулої доби найбільше постраждала Білогорівка, яка потрапила під штурм армії РФ.