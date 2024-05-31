Из Луганской области эвакуировались четверо людей, в регионе остаются полсотни гражданских

Четверо жителей эвакуировались из Луганской области вчера, 30 мая. Однако в населенных пунктах все еще остаются более 50 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает «Эспрессо».



По его словам, местные жители страдают от российских обстрелов.



«Враг активно бьет как по логистическим путям, так и по населенным пунктам. Вчера 4 человека выехало, более 50 человек остается. Проводим с ними работу по эвакуации потому, что обстрелы усилились», — сказал Лысогор.



Кроме того, Лысогор отметил, что все сложнее получается доставлять в регион гуманитарную помощь, в частности, передвигаться по логистическим путям.



Что касается атак, то ситуация на Луганщине обостряется, потому российские захватчики постоянно обстреливают регион.



«Противник пытается вытеснить наши подразделения из Стельмаховки, Новоегоровки, Андреевки. Продолжаются тяжелые бои в Серебрянском лесничестве, Белогоровке. Наши ребята отражают атаки и наносят россиянам постоянное поражение», — резюмировал Лысогор.

Отметим, что российские оккупанты за 30 мая атаковали населенные пункты Луганской области с помощью разного типа оружия, в частности, Невское и Новолюбовку. По нашим позициям возле Сергеевки ВС РФ нанесли авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.



Ранее мы писали, что спецэкипаж «Белые Ангелы» смогли эвакуировать из Красногоровки 14 местных жителей, а также их питомцев. Видео спасения опубликовали на Facebook странице правоохранителей Донецкой области.