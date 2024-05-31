З Луганської області евакуювали чотирьох людей, у регіоні залишаються 50 цивільних

Четверо жителів евакуювалися із Луганської області вчора, 30 травня. Однак у населених пунктах досі залишаються понад 50 людей. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, – інформує «Еспресо».



За словами Лисогора, місцеві жителі страждають від російських обстрілів.



«Ворог активно б'є як по логістичних шляхах, так і по населених пунктах. Вчора 4 людини виїхало, понад 50 – залишаються. Проводимо з ними роботу щодо евакуації, тому що обстріли посилилися», — сказав голова Луганської ОВА.



Крім того, Лисогор зазначив, що все складніше вдається доставляти в регіон гуманітарну допомогу, зокрема пересуватися логістичними шляхами.



Щодо атак, то ситуація на Луганщині загострюється, адже російські загарбники постійно обстрілюють регіон.



«Противник намагається витіснити наші підрозділи зі Стельмахівки, Новоєгорівки, Андріївки. Тривають тяжкі бої у Серебрянському лісі, Білогорівці. Наші хлопці відбивають атаки та завдають росіянам постійних ударів», — резюмував Лисогор.

Зазначимо, що російські окупанти за 30 травня атакували зі зброї різного типу населені пункти Луганської області, зокрема Невське та Новолюбівку. По українських позиціях біля Сергіївки ЗС РФ завдали авіаудару з використанням шести некерованих ракет.



Раніше ми писали, що спецекіпаж «Білі янголи» змогли евакуювати з Красногорівки 14 місцевих жителів, а також їхніх вихованців. Відео порятунку опублікували у Facebook-сторінці правоохоронців на Донеччині.