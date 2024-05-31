Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ скинула на Пивничное авиабомбу и обстреляла Красногоровку: Филашкин рассказал о последствиях атак

31 мая 2024, 11:57

Армия РФ скинула на Пивничное авиабомбу и обстреляла Красногоровку: Филашкин рассказал о последствиях атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали четыре района Донецкой области. В частности, на Пивничное сбросили авиационную бомбу, это привело к одному пострадавшему и повреждениям. Также многочисленные удары потерпели и другие населенные пункты. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждено агропредприятие.



Покровский район. В Красногоровке ранены 2 человека. В Кураховке повреждены 2 дома, обстреляны окраины Курахово. В Воздвиженке Гродовской громады разрушен дом. В Новогродовке поврежден дом.



Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушено здание. Под огнем окраины Константиновской громады.



Бахмутский район. Россияне сбросили КАБ-250 на Пивничное Торецкой громады: ранен 1 человек, повреждены 66 домов и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.

Ранее мы писали, что в  результате обстрела российскими войсками ракетами С-300/С-400 пятиэтажного дома в Харькове погибли пятеро людей

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:43
Местный житель Алушты зарезал двух военнослужащих РФ
23:32
Главное за день: РФ продвигается на Донбассе. Украине разрешают бить по территории России
23:29
Взрывы в оккупированном Первомайске: начался пожар
15:40
Проводит «мобилизацию» на оккупированной Луганщине: начальница «военкомата ЛНР» может получить срок
14:46
«Атеш»: В Мариуполе смертельно отравили оккупантов из «МВД ДНР», среди погибших – офицеры РФ
13:38
В захваченном Крыму после ночной атаки уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян
12:16
Ночная атака на оккупированный Крым: потоплен российский лоцманский катер «Мечта»
11:55
В Луганске двое российских оккупантов похитили и убили 23-летнюю девушку
09:55
Оккупированный Крым ночью атаковали ракетами и дронами: поражены два российских катера «Тунец»
23:31
Главное за день: РФ бомбит города Донетчины. В Лисичанске так и не запустили водоснабжение
19:45
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
14:58
В результате обстрела оккупированного поселка Донетчины пострадал один гражданский
10:35
Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно
23:37
Главное за день: Обстрел Дружковки. Бельгия передаст Украине F-16 к концу года
22:10
Больше не «Шахтар»: оккупанты изменили эмблему клуба на «Донбасс-Арене»
16:58
СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего «рублевую зону» на оккупированном Донбассе
23:09
Главное за день: Удар по базе росармии в Луганске. Задержания людей в оккупации
22:49
«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов
21:33
В оккупации росгвардейцы задержали 7 человек якобы за помощь ВСУ
21:10
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
все новости
14:59
Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении
14:32
Украина вернула тела 212 павших украинских военнослужащих
14:18
Российские оккупанты обстреляли поселок Дробышево на Донетчине: пострадали три человека
13:46
Украина и Россия провели обмен пленными: домой вернулись больше 70 защитников и четверо гражданских
13:43
Местный житель Алушты зарезал двух военнослужащих РФ
12:33
Российская армия продвинулась в Часовом Яре и возле села Новопороквское в Донецкой области – DeepState
11:57
Армия РФ скинула на Пивничное авиабомбу и обстреляла Красногоровку: Филашкин рассказал о последствиях атак
11:25
СБУ задержала коллаборантку, которая помогала россиянам оккупировать Авдеевку
10:59
Из Луганской области эвакуировались четверо людей, в регионе остаются полсотни гражданских
10:39
Силы обороны ночью атаковали порт «Кавказ» и нефтебазу в Краснодарском крае РФ: возник масштабный пожар
10:20
Ракетный удар россиян по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти
10:03
Беспилотники атаковали Татарстан РФ: в Казани закрывали аэропорт, сотрудников предприятий эвакуировали
09:59
РФ снова ударила по Невскому и Новолюбовке: снаряды попали по жилым массивам
09:31
В результате атак за сутки трое жителей Донетчины пострадали
08:55
Силы ПВО Украины сбили четыре «Шахеда» и крылатую ракету «Искандер-К»
00:24
Войска РФ нанесли удар по жилому дому в Харькове
23:32
Главное за день: РФ продвигается на Донбассе. Украине разрешают бить по территории России
23:29
Взрывы в оккупированном Первомайске: начался пожар
23:08
Байден тайно разрешил бить американским оружием по территории РФ — Politico
21:57
ВСУ поразили паромную переправу в оккупированном Крыму — подробности от Генштаба
все новости
ВИДЕО
Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении
31 мая, 14:59
Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти Ракетный удар россиян по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти
31 мая, 10:20
Спасение тяжелораненой женщины в Лимане. Фото: кадр из видео В тяжелом состоянии теряла сознание: в Лимане полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину
30 мая, 16:53
Дроны ГУР потопили два российских катера «Тунец». Фото: кадр из видео Морские дроны ГУР уничтожили два российских катера «Тунец»
30 мая, 10:25
Атака на оккупированный Крым. Фото: кадр из видео Оккупированный Крым ночью атаковали ракетами и дронами: поражены два российских катера «Тунец»
30 мая, 09:55
Удар FPV-дронов ССО по россиянам на левом берегу Херсонской области. Фото: кадр из видео Дроны ССО атаковали позиции российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области
30 мая, 08:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор