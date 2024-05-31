Армия РФ скинула на Пивничное авиабомбу и обстреляла Красногоровку: Филашкин рассказал о последствиях атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали четыре района Донецкой области. В частности, на Пивничное сбросили авиационную бомбу, это привело к одному пострадавшему и повреждениям. Также многочисленные удары потерпели и другие населенные пункты. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждено агропредприятие.





Покровский район. В Красногоровке ранены 2 человека. В Кураховке повреждены 2 дома, обстреляны окраины Курахово. В Воздвиженке Гродовской громады разрушен дом. В Новогродовке поврежден дом.





Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушено здание. Под огнем окраины Константиновской громады.





Бахмутский район. Россияне сбросили КАБ-250 на Пивничное Торецкой громады: ранен 1 человек, повреждены 66 домов и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.



Ранее мы писали, что в результате обстрела российскими войсками ракетами С-300/С-400 пятиэтажного дома в Харькове погибли пятеро людей.