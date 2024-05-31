Ракетный удар россиян по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти

Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти

В результате обстрела российскими войсками ракетами С-300/С-400 пятиэтажного дома в Харькове погибли пятеро людей. Об этом в Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.







«Всего за ночь российского теракта – пятеро погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы трудятся на месте. 25 раненых, войска РФ совершили массированную ракетную атаку по Харькову с применением тактики повторного удара», — рассказал Синегубов.



Отмечается, что среди пострадавших два ребенка — мальчик и девочка по 12 лет. Предварительно под завалами находятся еще четыре человека.

Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове, число погибших возросло до пяти. Фото: Синегубов

Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове, число погибших возросло до пяти. Фото: Синегубов

Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове, число погибших возросло до пяти. Фото: Прокуратура Харькова

Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове, число погибших возросло до пяти. Фото: Прокуратура Харькова

В результате повторного обстрела поврежден пожарный автомобиль спасателей и «экстренки». Также зафиксировано попадание в 3-х этажное административное здание.



По данным следствия Новобаварской окружной прокуратуры Харькова, 30 мая с 23:45 по 00:15 Россия нанесла массированные ракетные удары по жилому массиву Новобаварского района.



«Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены три этажа подъезда. Возник пожар. Еще четыре ракеты попали недалеко от дома. Повреждены не менее 25 жилых домов, магазин, помещение швейного цеха», — говорится в заявлении прокуратуры.



Напомним, российские войска во время атаки на Харьков нанесли удар по пятиэтажному жилому дому.



По данным командования Воздушных сил ВСУ, РФ атаковала Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.