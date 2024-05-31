Армія РФ скинула на Північне авіабомбу та обстріляла Красногорівку: Філашкін розповів про наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за минулу добу, 30 травня, атакували чотири райони Донецької області. Зокрема, на Північне скинули авіаційну бомбу – одна юдина постраждала та є пошкодження. Також численних ударів зазнали й інші населені пункти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.





Покровський район. У Красногорівці поранені 2 людини. У Курахівці пошкоджені 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйнований будинок. У Новогродівці пошкоджений будинок.





Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.





Бахмутський район. Росіяни скинули КАБ-250 на Північне Торецької громади: поранена 1 людину, пошкоджені 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджений у Серебрянці Сіверської громади.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу російськими військами ракетами С-300/С-400 п'ятиповерхового будинку у Харкові загинули п'ятеро людей.