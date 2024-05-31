Украина и Россия провели обмен пленными: домой вернулись больше 70 защитников и четверо гражданских

Возращенные из российского плена украинцы. Фото: Офис президента Украины

31 мая Украина и Россия провели обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, сегодня есть важный результат.

«Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле», – рассказал президент Украины.

В Министерстве обороны России сообщили, что Украина в рамках обмена передала 75 российских военнослужащих.

Напомним, что фейковый «Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» военным ВСУ, которых российские оккупанты обвиняют в «покушении на убийство» жителя Мариуполя.