Україна та Росія провели обмін полоненими: додому повернулися понад 70 захисників та четверо цивільних

Повернені із російського полону українці. Фото: Офіс Президента України

31 травня Україна та Росія провели обмін полоненими. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, сьогодні є важливий результат.

«Ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі», – розповів Президент України.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що Україна у межах обміну передала 75 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що так званий Верховний суд «ДНР» оголосив «довічний вирок» військовим ЗСУ, яких російські окупанти звинувачують у «замаху на вбивство» жителя Маріуполя.