В Крыму дроны СБУ ударили по российской РЛС стоимостью 100 млн долларов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 мая украинские беспилотники поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) «Небо-СВУ». Ее стоимость — около 100 млн долларов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники, которые попросили остаться инкогнито.



Как отмечается, систему поразили дроны СБУ.



«Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 километров, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма. После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали. Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО «слепой» на значительном участке фронта», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что ночью 30 мая в городе Керчь в оккупированном Крыму прогремели взрывы.