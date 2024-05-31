У Криму дрони СБУ вдарили по російській РЛС вартістю 100 млн доларів

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 30 травня українські безпілотники вразили російську станцію радіолокації (РЛС) «Небо-СВУ». Її вартість – близько 100 млн доларів. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела, які попросили залишитись інкогніто.



Як зазначається, систему вразили дрони СБУ.



«Ця РЛС поблизу Армянська контролювала ділянку фронту в 380 кілометрів, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму. Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. Ця спецоперація СБУ зробила російську ППО «сліпою» на значній ділянці фронту», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що вночі 30 травня у місті Керч в окупованому Криму пролунали вибухи.